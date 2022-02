La tachan de ´vulgar´

En entrevista para el programa "Sale el sol", la pareja aseguró que aunque no van a decir quiénes los han menospreciado, ellos han buscado hacerse de un lugar en la industria.

La Wanders Lover y su pareja, el cómico Radamés de Jesús, denunciaron haber vivido actos de discriminación en su contra, pues a varios de sus colegas no les agrada la forma en que hacen comedia.

"Incluso en esta época que ya está más abierta, si ha habido como que los comediantes de repente que hacen su grupito, de que somos comediantes blancos, sobre todo muchos de los comediantes que a lo mejor pudieron haberse jalado o compartido, nos dijeron que no", compartió Yered Licona, su nombre de pila.

"Incluso llegamos a invitar a algunos, que no voy a decir nombres, no quisieron ir porque nos dijeron que éramos vulgares y decíamos malas palabras. No se querían juntar con nosotros por decir groserías o ser vulgares como nos habían llamado".

La comediante dijo que incluso, gente a su alrededor, los han dejado de frecuentar o invitar a eventos porque piensan que como son ante el público, también lo son en su vida privada, cosa que es falsa.