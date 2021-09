La segunda oportunidad de Gama

"Tuve ofertas de la Liga de Expansión que se me cayeron por este mismo tema, y lo entiendo totalmente, porque así es el futbol. Pensaba en quedarme sin jugar estos 6 meses, de pronto me habló el profesor Miguel Casanova, lo conocía a través de un amigo, me dijo que quería que estuviera en Cafetaleros y le dije que a partir del 15 de agosto contaban conmigo", recordó.

"Le agradezco mucho a él, a su hermano León, al presidente, José Luis Dorantes, que han sido muy comprensivos en este sentido, me apoyaron sabiendo que tenía cáncer, estaba en la cuarta quimioterapia y ya tenía un acuerdo con ellos".

Diego recibe bromas de sus compañeros, quienes lo llaman pelón, pero saber que lo tratan como uno más, que no lo ven como si fuera un jugador de cristal, lo revitaliza y se siente a la par de ellos.