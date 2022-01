La salud primero...

"Pues es que sí, lo que te guste y lo que no te guste. Yo no les había dicho, pero también me las quité. Me quité los implantes, no lo había comentado, ¡en exclusiva para Hoy!", bromeó Legarreta junto a sus compañeros.

Aunque en su caso, aseguró que no tuvo ninguna consecuencia médica, después de un tiempo consideró necesario retirarse los implantes y advirtió a otras mujeres sobre este procedimiento médico que puede causar enfermedades graves en algunos casos. Como la enfermedad por implantes mamarios (BII, por sus siglas en inglés) que puede causar dolor, fatiga y erupciones en diferentes casos, según la reacción de cada persona.