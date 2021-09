La rompe en Youtube

En el ring Máscara Año 2000 es padre de más de 20 y en las redes sociales, con su canal de YouTube, ya comenzó a forjar la paternidad.

Aunque la tecnología no es su fuerte, al luchador quien tiene por nombre de pila Jesús Reyes, le quedó clavada la espinita de crear su cuenta en la plataforma de videos donde haría entrevistas a otros colegas, gracias a algunas propuestas que tuvo hace tres años, pero que no se concretaron porque en una él no iba a ser el protagonista y en otras tenía que invertir demasiado dinero.

Fue hasta que apareció su nuevo Junior, quien es abogado y está muy empapado de las redes sociales, cuando se aterrizó el proyecto para convertirse en un canal donde se difunden sus pláticas con gladiadores y también sus canciones, el cual cuenta con casi 4 mil seguidores.

"Un día iba a tener una reunión con Solar en la casa de mi hija y pues le dije (A Máscara Año 2000 Jr.) que sí ahí quería lo empezábamos e hicimos, no la entrevista sino una plática, de lo que conocemos los dos.

"Me gusta y me distrae, pues así escucho historias de mis compañeros a quienes los conozco, pero no conozco tan a fondo su vida y con esas pláticas me entero de todo lo que hicieron y lo que no hicieron" compartió el Dinamita.

NO LUCHA CON CUALQUIERA

A máscara año 2000 ya sólo le interesa luchar con leyendas, pues considera que con los actuales gladiadores no tiene una historia que sea atractiva para el público.

"Si lucho lo hago con los de mi época, con los que tengo algo que ver, con los que hay una historia como un Rayo de Jalisco, Solar, Atlantis, Canek, pero por ejemplo pelear con otros como L.A. Park, Dr. Wagner o ese tipo de personajes, pues no porque no hubo un pique ni hubo una historia", indicó.

Agregó que aunque ya no está tan metido en las funciones de las empresas, cuando lo invitan a subirse al cuadrilátero con las leyendas acepta sin pensarlo, pues para él la lucha libre lo es todo y está agradecido infinitamente con ella.

"No me voy a retirar nunca de la lucha libre, tengo mi escuela y eso me mantiene activo, y si dejo de luchar no es que me marca un retiro, en este momento ya no estoy dedicado de lleno a las funciones de lucha libre, pero si me convocan a especiales de leyendas yo me presento, pero luchar por luchar ya no", concluyó.