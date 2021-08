La reforma electoral debe incluir cambios

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en renovar por completo el Instituto Nacional Electoral (INE), y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), argumentando que los consejeros y magistrados "no están" a la altura de las circunstancias y su gobierno tiene el compromiso de dejar establecida "una autentica" democracia en el país.

"Cambio completo, renovación tajante, no se puede con lo mismo, no son demócratas, no respetan la voluntad del pueblo, no actúan con rectitud, no aplican que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie, no pueden estar ahí, tiene que haber un cambio, no es un asunto personal", expresó.

En la conferencia mañanera, el mandatario insistió en la iniciativa de Ley que presentara al Congreso de la Unión para reemplazar a los consejeros del INE y los magistrados del TEPJF.

"Si luchamos durante años por hacer valer a la democracia, cómo es que llegamos y dejamos lo mismo. Aceptamos que el Tribunal esté al servicio de la partidocracia, de los que nombraron a sus integrantes, más con todo su comportamiento faccioso, manejando la ley a su antojo, ni siquiera dependen del Poder Judicial, eso es una pantalla", insistió.

Incluso, recordó la reciente polémica en el TEPJF, tras la sustitución del ex presidente del organismo electoral José Luis Vargas.

"No es del Poder Judicial, cuando se generó la polémica quedó claro, a mi me explicaron de que no tienen que ver los ministros, es más creo que ni siqiera el Consejo de la Judicatura, los partidos crearon este Frankestein a imagen y semejanza de sus intereses", advirtió AMLO.

Luego, mencionó que los magistrados del TEPJF son completamente autónomos e independientes, "pueden hacer lo que quieran y no dependen del Poder Judicial en estricto sentido", insistió.

Por ello, dijo que si los partidos políticos se oponen a la reforma de los órganos electorales, serán exhibidos en su conferencia mañanera.

"Que la gente sepa quienes se oponen a la reforma", advirtió.