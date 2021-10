La mexicanización de "El Juego del Calamar"

Tal vez "El Juego del Calamar" ya no sea el número uno en la plataforma de entretenimiento Netflix (este fin de semana está en segundo lugar después de "You") pero en el corazón de los mexicanos lo sigue siendo.

Desde que la serie surcoreana se estrenó el pasado 17 de septiembre hasta ahora han surgido todo tipo de contenidos, memes y productos derivados de los personajes de la historia, algunos de ellos muy a la mexicana.

Un ejemplo es "La Cumbia del Calamar", del creador de contenido musical Olbaid, y que, según compartió él mismo, tiene la aprobación del propio Raymix ("Oye mujer").

La canción se basa en el primer juego al que se enfrentan en la serie y que es llamado "Luz roja, luz verde" en el que los participantes deben de llegar a la meta, pero únicamente pueden caminar cuando una gran muñeca canta.

Gracias a que la muñeca tiene cámaras y sensores de movimiento en sus ojos, si alguno se sigue moviendo fuera de tiempo los detecta y son asesinados a tiros.

"La cumbia más peligrosa", es como Olbaid describe su canción.

Pero si la música no fuera suficiente los memes a la mexicana no han parado y uno de los protagonistas no podía ser otro que Don Ramón (Ramón Valdés), de "El Chavo del 8", quien es conocido por deber meses de renta al señor Barriga en la serie de comedia de Roberto Gómez Bolaños.

Por ese motivo es que en uno de los memes aparece formado como el concursante número 456, pero también hay otros memes donde lo acompaña la conductora de televisión Inés Gómez Mont, quien junto a su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga enfrentan una acusación de lavado de dinero.

Y como el semáforo de riesgo de Covid-19 ya está en color verde, lo que significa que hay un menor riesgo de contagio, ya se están organizando fiestas de disfraces por la temporada, una de ellas cuyo flayer circula en Internet bajo el nombre "El Perreo del Calamar" y que al parecer se realizará en Azcapotzalco. Eso sí, una sugerencia es no usar disfraz de la muñeca del primer episodio porque podrían terminar viéndose como Ñoño (personaje de Édgar Vivar en "El Chavo del Ocho").

Si esto no es amor a la serie de Netflix ya hay planes también de una versión mexicana según compartieron esta semana el influencer Diego Ruzzarin junto con la productora Lemon Studios (de Fernando y Billy Rovzar) y el empresario Simón Levy.

Si buscan elenco, entre los memes ya sugieren a Eugenio Derbez como el protagonista Seong Gi-Hun (interpretado por Lee Jung-jae), a Natalia Téllez como Kang Sae-byeok (interpretada por Ho-yeon Jung) o al veterano Xavier López "Chabelo" como el participante número 1 Oh Il-nam (interpretado por O Yeong-su).