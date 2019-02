La Máquina buscará apelar expulsión de Yoshimar Yotún

Cd. de México.

La directiva de Cruz Azul apelará la sanción de Yoshimar Yotún, quien recibió tarjeta roja el sábado pasado en el duelo ante León.



Al jugador no solo se le sancionó con la expulsión, sino que también se marcó un penal a favor del conjunto local.



La dirigencia celeste ya envió la carta de apelación a la Comisión Disciplinaria y esperan respuesta, ya que consideraron injusta la expulsión para su jugador.



Este lunes el conjunto cementero se reportó en La Noria para iniciar la preparación de cara al duelo de Copa donde volverá a enfrentar al conjunto esmeralda.



Cruz Azul había planeado quedarse en el bajío para no volver a viajar a media semana, pero no encontró un lugar adecuado para trabajar y decidieron volver a la Ciudad de México.



Entrenaron por separado Pablo Aguilar, Edgar Méndez y Adrián Aldrete, quienes se recuperan de sus lesiones.



El técnico Pedro Caixinha mandó ejercicio regenerativo para los hombres que vieron acción el sábado pasado y espera realizar el trabajo táctico este martes antes de partir a León.



Cruz Azul va en el último lugar del Grupo 5 con 3 puntos y ahora tiene la oportunidad de quitarle el liderato a los esmeraldas que cuentan con 4 unidades.