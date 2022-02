La labor de los periodistas es "esencial" en una democracia: Arturo Zaldívar

En conferencia de prensa afirmó que en una democracia la labor de las y los periodistas es esencial para "informar a la población de todo lo que sucede y generar un debate robusto e informado", por lo que son parte "esencial y fundamental de la democracia, sin ustedes no hay democracia, así de fácil".

En este sentido, dijo que durante su trayecto como ministro ha demostrado un respeto

irrestricto a la libertad de prensa y a la libertad de expresión, respeto que también se ve reflejado en todos sus votos, sentencias y criterios jurisdiccionales sobre este tema.

"Una y otra vez me he pronunciado porque es importante no sólo tener mecanismos de protección de periodistas, sino que estos mecanismos sean eficaces, precisamente para salvaguardar la integridad física de las y los periodistas.

"Les expreso nuevamente mi más absoluto respeto y mi solidaridad y tengan certeza que el Poder Judicial Federal en el ámbito de sus atribuciones estará a la altura de lo que exige este momento para defender la integridad de todas y todos los periodistas", concluyó.