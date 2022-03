La Historia oculta de las mujeres

´´Mujeres en la Historia / Historia de las Mujeres. Una exposición con perspectiva de género".

¿Por qué esta exposición en el Museo del Noreste tiene dos títulos?, se preguntarán. Uno se refiere a la historia oficial de las mujeres, que es mayormente escrita por hombres. Otro se refiere a un acercamiento con perspectiva de género, al verdadero sentido histórico que han dejado las mujeres, sobre todo en el campo de la representación social y cultural, materia de estudio de un museo.

ACIERTOS DICÁCTICOS

Esta exposición curada por la doctora Mariana Gabarrot y diseñada museográficamente por Sergio Rodríguez tiene grandes aciertos didácticos en la manera en cómo interpreta la colección del museo para crear una narrativa formal, pero también reveladora sobre la desigualdad de géneros, hecho que, a pesar de los avances históricos, no logra superarse aún.

Durante su recorrido es notable la reacción de los espectadores, ya que los objetos, imágenes y fotografías expuestas son en apariencia de una realidad cotidiana y hasta de cierto costumbrismo, que suelen ser el nicho de la experiencia de lo femenino, establecido en el status quo dominante, que en el idioma feminista es representado por el patriarcado.

ESTUDIO A FONDO

Debo acentuar que el feminismo es un estudio profundo de argumentos, que deben pasar por un tamiz científico, para hacer visible la forma en cómo el patriarcado, o el gobierno de los hombres, ha estratificado lo femenino como una forma de sujeción de las mujeres a sus roles previamente determinados antes de nacer, y no de manera equitativa con lo masculino.

Es por eso que también es una exposición difícil de leer para quien no se adentra correctamente en la lectura que los especialistas han hecho. Esta lectura, a diferencia de otras exposiciones históricas, es muy crítica, porque está constantemente revelando en base a argumentaciones, mecanismos de control que suelen estar ocultos y que se han permeado en base a la representación, y por medio de la cultura popular tan expansiva hacia cualquier ámbito, ilustrado o no, construyendo una idea de lo femenino en base al punto de vista históricamente dominante, el del género masculino, y no a partir de ellas mismas.

RECORRIDO CON TIEMPO

Recomendable es por eso, que quien la visite se tome el tiempo de leer la investigación que plantea y previamente tener un criterio abierto hacia un contexto mundial que reclama a grandes voces la igualdad de los géneros, e incluso la distinción y aceptación de otros géneros, fenómenos que nos obligan a no detener el tiempo de cambio y de complejidad, aunque parece superar la tradición en el reloj costumbrista y en momentos confortable de nuestra forma de relacionarnos como sociedad.

Las mujeres merecen esta oportunidad de ser expresadas desde un contexto equitativo que al fin llega y es evidente en el trabajo realizado para esta exposición.

Retoma la moda femenina hasta la actualidad.