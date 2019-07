La estrategia contra adicciones no criminalizará a consumidores

El coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, aclaró que la Estrategia Nacional contra las Adicciones no contempla ningún acto punitivo, exámenes antidoping, ni mucho menos criminalizar o estigmatizar a los consumidores, sino prevenir.

"En la Estrategia Nacional contra las Adicciones el énfasis está en las personas, no en las sustancias y, en primer lugar, en la salud, no en una estrategia punitiva. No se va a criminalizar a los consumidores", aclaró.

En entrevista en Palacio Nacional al término de la rueda de prensa mañanera que ofreció el presidente Andrés Manuel López Obrador, Ramírez Cuevas dijo que el objetivo del programa es que niños y adolescentes tengan los estímulos suficientes para que su autoestima sea fuerte.

Se trata, anotó el portavoz de la Presidencia, de que cuenten con opciones culturales, educativas e información suficiente para no incurrir en algún tipo de conducta adictiva, en particular de sustancias psicoactivas.

Además, se busca ofrecer tratamiento y atención a quienes tienen problemas de consumo con sustancias psicoactivas y, obviamente todas las estrategias de prevención a través del sistema de salud y educativo.

Entonces, acotó a pregunta expresa, "no hay considerado ningún tipo de estrategia punitiva, ni exámenes antidoping, ni persecución de consumidores, ni criminalización, ni estigmatización".

Para el coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia de la República quien tiene algún problema de salud por consumir sustancias psicoactivas merece toda la atención "y requiere que le demos la mano, no que lo arrojemos al estigma o lo separemos de la sociedad".

El consumo de sustancias y de adicciones es un tema social y de salud que debe ser visto desde un nuevo enfoque "que ya no sea punitivo sino comprensivo, de crear conciencia entre la población para aislar el fenómeno de la violencia y el uso problemático de sustancias y, al mismo tiempo preservar la salud de niños y jóvenes", concluyó.

Durante la conferencia, el jefe del Ejecutivo informó que es urgente llevar a cabo la campaña contra las adicciones; "porque duele mucho saber como desgraciadamente aumenta el consumo de drogas, lo cual es terrible".