La esposa de Boris Johnson está embarazada de nuevo

LONDRES — Carrie Johnson anunció el embarazo en un mensaje en Instagram en el que reveló además que otro embarazo se malogró a inicios de este año.

"Al inicio del año tuve un aborto espontáneo, lo que me dejo muy triste", dijo. "Me siento increíblemente afortunada de estar embarazada de nuevo, pero me siento como un saco de nervios".