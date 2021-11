La Copa, ni la tocó

Mario Alberto Kempes fue el primer héroe de la Selección Argentina.

El "Matador" comandó a la Albiceleste a conquistar el Mundial de 1978, sin embargo pese a su importancia en el combinado, ni siquiera pudo tocar el trofeo de campeón.

Además, su fichaje por el Valencia se lo debe a las revistas de aquella época.

TALENTO DE REVISTA

Jugaba en Rosario Central. Entonces ´Pasieguito´ (Bernardino Pérez Elizarán), quien era el director deportivo del Valencia, habló con el presidente para que me dieran permiso para ir a probarme a España. Él no me había visto jugar nunca, me conocía de las revistas, ni siquiera había visto un gol mío. Podríamos decir que fue una compra por Internet, una compra a través de las revistas.

En Rosario hicieron una votación para ver si permitían que me fuera. Salió que sí y me fui a Valencia sin que supieran cómo jugaba yo".

ENCUERADO Y CON WHISKY

Daniel Passarella dijo que si ganábamos el Mundial le iba a llevar a la Virgen de Luján toda la ropa de la Final. Y así fue, apareció con una bolsa de basura negra y empezó a arrasar con vendas, botines, camisetas... No dejó nada. El festejo en el vestidor fue austero: ´yo me quedé sentado en la antesala del vestuario. Y se fueron sumando muchachos. En un momento apareció un empleado a ofrecer si queríamos algo para tomar, y le dije que trajera whisky grande. Un minuto después llegó con un vaso enorme.

Ahí nos relajamos".

¿POR QUÉ ´MATADOR´?

El apodo de ´Matador´ me lo puso el periodista José María Muñoz; cuando el ´Gordo´ te ponía un sobrenombre te quedaba para siempre. Cuando jugaba en Argentina, en Rosario Central principalmente hacía muchos goles, pero más de local que de visitante. Y un día me dice él: ´la próxima vez que hagas un par de goles como visitante te voy a poner un sobrenombre´. A la semana fuimos a jugar a Buenos Aires, marco 3 o 4 goles, me hace la entrevista, y me dice: ´hoy te voy a poner el ´Matador´, y ahí quedó".

HOBBY DE GOLEADOR

Un día después de que Argentina venció 6-0 a Perú, Mario Kempes, quien anotó dos goles en aquel juego, relata que se fue de pesca a las 5 de la mañana. "Fuimos a pescar. Con (Héctor) Baley y el ´Negro´ (Américo) Gallego. Fue una idea de Baley, y encima me mandó a pedirle permiso a Menotti, quien nos dijo: ´ustedes saben que a las 10 vienen los periodistas. A las 10 tienen que estar acá´. Pescamos en un barco que estaba varado en el Río Paraná.

Después les dimos los pescaditos al cocinero y los comimos fritos en la concentración".

SIN TOCAR LA COPA

Recién pude tocar la Copa del Mundo en 1998 en una entrevista que me hizo la FIFA en la previa del Mundial de Francia. Habían llevado la Copa y se las pedí. En el 1978 no tuve chances. Ni siquiera la vi el día de la Final. Todo era un caos impresionante, había gente por todos lados. A la noche fuimos a una celebración en el Hotel Alvear, pero ahí no estaba la Copa. Siempre le digo a mi familia que la primera Copa que pude tocar fue una gigante de chocolate que me hicieron en Bell Ville al recibirme después del título".