Afortunadamente, no parece haber una oleada de apoyo a la idea de boicotear los juegos, que están programados para realizarse dentro de 10 meses. El Departamento de Estado de EE. UU. Sugirió a principios de este mes que un boicot olímpico estaba entre las posibilidades debido a problemas de derechos humanos en China , pero un alto funcionario dijo más tarde que no se ha discutido mantener al equipo de EE. UU. En casa.

Esperamos que no vuelva a entrar en la conversación.

Noticia Relacionada La charla sobre el boicot olímpico no debería ir más lejos

"Para un atleta olímpico, un boicot es una tragedia absoluta", dijo el gran atleta Edwin Moses. "Solo recibimos esa inyección cada cuatro años ''.

Moses no se ha presentado a los Juegos Olímpicos desde 1988, aunque tiene una visión única de los boicots. Cuando estuvo dominando los 400 metros con vallas durante la mayor parte de dos décadas, parecía encontrarse con uno cada vez que ponía su mirada en los Juegos Olímpicos.

El boicot de 1988 en Seúl fue tan pequeño que le costó recordar a las naciones involucradas. El de Moscú ocho años antes era tan grande que casi seguramente le costó una medalla de oro.

Moses aún logró ganar medallas de oro en Montreal en 1976 y Los Ángeles en 1984. Pero incluso el mejor corredor de vallas nunca pudo ganar cuando no se le permitió correr.

"Ni siquiera pudimos ver los Juegos Olímpicos de Moscú porque no fueron televisados", dijo Moses en una entrevista telefónica con The Associated Press. "Tomé un pico de verano, fui a California y me acosté en la playa".

Probablemente sea mejor que Moisés no mirara. Su estómago podría haberse revuelto si hubiera visto el oro en los 400 metros con vallas ganado en 48.70, más de un segundo más lento que el tiempo ganador que corrió en 1976.

Dos semanas antes de los juegos de 1980, rompió su propio récord mundial en un encuentro en Milán, ganando tan fácilmente que los otros corredores de vallas apenas están en la imagen después de que superó el último obstáculo.

Moses tuvo suerte en algunos aspectos porque fue tan bueno durante tanto tiempo que su carrera abarcó cuatro Juegos Olímpicos diferentes. Se perdió solo uno, los juegos de 1980 en Moscú, después de que el presidente Jimmy Carter ordenó al equipo estadounidense boicotear porque la Unión Soviética había invadido Afganistán.

Muchos de sus posibles compañeros de equipo en Moscú no fueron tan afortunados. Muchos perdieron su única oportunidad de alcanzar la gloria olímpica cuando los juegos quedaron atrapados en la política de la guerra fría. Dos de cada tres nunca volvieron a tener la oportunidad de competir en unos Juegos Olímpicos.

Afortunadamente, los boicots no han sido parte de la discusión olímpica durante más de tres décadas. El último fue en 1988, cuando Corea del Norte y Cuba se saltaron los juegos en Seúl, un mini-boicot que hizo poco más que costarle a Cuba algunas posibles medallas de oro en boxeo y atletismo.

Antes de eso, sin embargo, hubo dos Juegos Olímpicos empañados para siempre por los países que decidieron mantenerse alejados.

Eso incluyó a Estados Unidos y otros 65 países en 1980 en Moscú. E incluyó los Juegos Olímpicos de 1984 en Los Ángeles, donde los soviéticos y otros 17 países obtuvieron algo de venganza, incluso si los juegos en general se consideraban un éxito en gran medida.

Moses cumplió la promesa del atleta en Los Ángeles y luego ganó el oro en su especialidad. Eso no fue inesperado, ya que Moses ganó el oro en 1976 y ganó 122 carreras consecutivas entre 1977 y 1987. Estableció el récord mundial en cuatro ocasiones diferentes en las 400.

Aún así, hay un vacío cuando mira hacia atrás en su carrera debido al único oro que no se le permitió perseguir.

"Hay atletas con más medallas que yo porque no pude competir en múltiples eventos", dijo Moses, quien ahora tiene 65 años y vive en Atlanta. "Pero podría haber sido el único hombre en ese momento en ganar tres oros en un evento, tal vez cuatro si no hubiera tenido un mal día en la oficina en Seúl".

El año pasado, en el 40 aniversario del boicot, Sarah Hirshland, directora del Comité Olímpico y Paralímpico de EE. UU., Escribió una carta a los aspirantes a los Juegos Olímpicos de 1980 en la que decía que a ningún atleta se le debería negar la oportunidad de competir en los Juegos Olímpicos debido a la política mundial. Y Walter Mondale, quien era vicepresidente en ese momento, también ofreció una especie de disculpa a aquellos a quienes les quitaron sus sueños.

"Creo que hicimos lo correcto", dijo Mondale a The Wall Street Journal el año pasado. "Pero lamento lo mucho que les dolió".

Moisés también se arrepiente, y no solo por sí mismo. Solo puede esperar que, a pesar de los rumores de un posible boicot a Beijing, se hayan aprendido las lecciones de hace cuatro décadas.

"No funciona y es de esperar que los políticos no lo toquen", dijo. "Solo lastima a los atletas y hay otras cosas que puedes hacer además de boicotear. No tiene nada que ver con el deporte, ni debería tenerlo ''.