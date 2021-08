La 4T es también un movimiento constitucional: Muñoz Ledo

Muñoz Ledo aseguró que le da gusto que legisladoras y legisladores valientes y leales al Movimiento de Regeneración Nacional y al Presidente Andrés Manuel López Obrador, como Lorena Villavicencio y Pablo Gómez, se pronunciaran públicamente en contra de la minuta aprobada por el Senado de la República.

Recordó que al interior del Partido del Trabajo también hay una discusión importante en torno a este proyecto, por lo que legisladores de esa fracción podrían sumarse al voto en contra.

"Yo estoy casi cierto (...) de que mañana ganará en la Cámara abrumadoramente nuestra tesis de que no debe violentarse nuestra Constitución", afirmó.

El morenista aseveró que el hecho de que la cuarta transformación proponga una nueva Carta Magna no le da derecho a violentar la vigente, porque dicho movimiento siempre ha sido entendido como respetuoso de ésta.

"El tema no es Zaldívar, el tema de fondo puede ser discutido y debe ser discutido, pero la violación a la Constitución es inadmisible. Yo entiendo que un Gobierno que busque la transformación del País busque también no tener obstáculos para esto, pero nosotros hemos entendido siempre a la 4T como un movimiento constitucional.

"Desde que comenzamos en el 88, no se puede decir un día, ni una sola acción del movimiento del 88 que luego se volvió PRD, luego Movimiento de Regeneración, Morena, en que hayamos propuesto algo en contra de la Constitución", sostuvo.

El ex presidente de la Mesa Directiva aseguró que la reforma que la Cámara de Diputados prevé discutir mañana no beneficia a Morena, al Presidente ni al Ministro Zaldívar. Por el contrario, agregó, los compromete.

"No sirve a los fines del partido, no sirve, porque solamente compromete la figura presidencial, incluso a la honestidad del Ministro Zaldívar, porque yo tengo no solamente respeto sino amistad desde que éramos académicos. Él no pretende reelegirse, ¿quién dijo que pretende reelegirse?, ¿alguna vez lo ha hecho? Le tengo mayor respeto y eso no es una corazonada, es el conocimiento a fondo de una persona", afirmó.

Muñoz Ledo rechazó que al interior de su fracción parlamentaria haya línea para votar a favor de la reforma judicial, porque "afortunadamente" el coordinador parlamentario ya no es Mario Delgado.

En este sentido, reiteró el llamado a no permitir que ganen fuerzas lambisconas y serviles al interior de Morena.

"La preocupación nuestra es, fundamentalmente, que no se pase sobre la Constitución y que no nos ganen lo que llamo las fuerzas duras, las fuerzas lambisconas, las fuerzas serviles dentro de nuestro movimiento. Nuestro movimiento no es una organización obediencial, al contrario, nuestros estatutos dicen que estamos facultados para disentir; en el partido, se abren comillas, no hay pensamiento único siempre y cuando nos orientemos a los objetivos comunes que nos unen", insistió.