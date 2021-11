Kontaveit gana y avanza en Finales de la WTA

Anett Kontaveit se convirtió en la primera semifinalista de las AKRON WTA Finals.

La de estonia venció por 6-4 y 6-0 a la ex número uno del mundo Karolina Pliskova en el segundo partido del Grupo Teotihuacán y alargó su racha a 28 victorias en los últimos 30 partidos.

Rompió en su primer punto de quiebre y se llevó el primer set. Tiraba una y otra vez una pelota peligrosa, con seguridad y sin dudar.

Ha encontrado su punto de juego. Ingresó al top ten de la élite del tenis recientemente, ha ganado cuadro títulos este año, amarró el último boleto para las Finales de la WTA.

Para el segundo set kontaveit golpeó los ganadores de izquierda, derecha. Y la reina de los aces, Karolina Pliskova, estaba desencajada, su cara era como un libro abierto, lo decía todo, quería que ya terminara. Y los errores comenzaron a aparecer, cometió dobles faltas, algo poco común en la mejor sacadora del circuito.

Kontaveit avanzó desde el grupo con una victoria en sets seguidos. Mientras, Pliskova está obligada a hacer un extra en su próximo compromiso.

"Me siento bien en la pista. Trate de ser consistente y ser agresiva cuando tenía que serlo. Me siento increíble, no pienso en eso cuando juego (las Semifinales), me siento bien compitiendo aquí con las mejores del mundo", dijo Anett a pie de pista.

Su siguiente partido será ante Garbiñe Muguruza.

ACARICIAN JAPONESAS LAS SEMIFINALES

Shuko Aoyama y Ena Shibahara están muy cerca de conseguir su pase a las Semifinales en los dobles del AKRON WTA Finals.

La dupla japonesa se impuso en el Estadio AKRON de Tenis por 6-4 y 7-6 (5) a la estadounidense Nicole Melichar Martínez y a la neerlandesa Demi Schuurs en el Grupo Tenochtitlán.

Con esto, Aoyama y Shibahara registraron su segundo triunfo del torneo y están a la espera del resultado entre las duples de Stosur/Zhang con Jurak/Klepac.

Las niponas avanzarán si Jurak/Klepac ganan en tres sets.

En el AKRON WTA Finals avanzan las dos mejores parejas de cada grupo a las Semifinales del certamen.