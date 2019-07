Kim Basinger protesta consumo de carne de perro en Surcorea

Seúl, Corea del Sur.

Decenas de personas que se oponen al consumo de carne de perro, entre ellas la actriz estadounidense Kim Basinger, se manifestaron este viernes cerca de la Asamblea Nacional de Seúl, en Corea del Sur.



"Tenemos que poner fin a esta crueldad en este planeta", dijo la artista.



El viernes se considera el primero de los tres días más calurosos en el país asiático y muchos surcoreanos creen que comer carne de perro o caldo de pollo en esos días les da la fuerza para superar el calor.



"¿Cuántos millones tienen que morir antes de que termine la carne de perro?", plasmaron los manifestantes en letreros.



A unos 10 metros de distancia, criadores de canes llevaron carne de este animal y lo comieron con kimchi, comida típica de la región.





20 personas asistieron a las inmediaciones para pedir que se legalizara su consumo; hasta el momento no ha habido reportes de violencia.





La carne de perro no es legal, pero tampoco está explícitamente prohibida en Corea del Sur.



Los restaurantes que venden este tipo de alimento son un negocio decreciente ya que los jóvenes consideran que es una opción de comida poco apetitosa.





Las mascotas aumentan en popularidad y una encuesta del año pasado indica que cerca de 80 por ciento de los surcoreanos no comieron carne de perro en 2018.





Muchas personas todavía se oponen a prohibir la carne de perro ya que consideran que es someterse a la presión de Occidente.

Hora de publicación: 14:30 hrs.