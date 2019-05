Kiki Bertens se corona en el Masters de Madrid

La holandesa Kiki Bertens batió a Simona Halep, campeona en 2016 y 2017, por 6-4 y 6-4, en la Final del Abierto de Madrid para ganar el título más importante de su carrera y dejar a la rumana sin opciones de recuperar el número uno del mundo que una semana más seguirá en poder de la japonesa Naomi Osaka.

Bertens, finalista en 2018, que había derrotado en Cuartos de Final a la checa Petra Kvitova, su verdugo en esa Final, y la única jugadora capaz de ganar tres veces en Madrid, se convirtió además en la primera en ganar el torneo sin ceder un solo set en las 11 ediciones del mismo, la primera de esta nacionalidad en triunfar en la capital española, y la séptima diferente en alzar el trofeo.



La holandesa, ganadora ya de nueve títulos (este año se hizo también con el de San Petersburgo) se coronó en Madrid tras vencer a tres campeonas del Grand Slam de forma consecutiva.



Primero derrotó a Kvitova, doble ganadora de Wimbledon (2011 y 2014), luego a la estadounidense Sloane Stephens, campeona del US Open (2017), en Semifinales, y este sábado a Halep, ganadora en Roland Garros el año pasado.



La victoria lleva consigo una recompensa de 1 millón 202 mil 520 euros, y entrar por primera vez en el grupo de las cinco mejores del mundo, concretamente en el cuarto. Halep sube también y aparecerá segunda este lunes, arriba de Kvitova.



El triunfo de Bertens responde a su gran regularidad en tierra desde hace tres años. Desde el inicio de 2016 hasta ahora, la holandesa ha ganado más partidos en arcilla que ninguna otra, 68 con el de este sábado por solo 18 derrotas.



Halep, que necesitó de tres sets para dejar fuera del torneo a la suiza Belinda Bencic, se desquició ante la seguridad de Bertens. A la rumana se la vio irritada en algunos momentos en su cuarta Final en Madrid, demasiado presionada por la responsabilidad de ganar, debido a sus 25 victorias en la capital española, y sus siete títulos sobre tierra batida, entre ellos el Grand Slam de París.



La rumana recordaba que Bertens no se rinde casi nunca, como demostró contra ella en la Final de Cincinnati el año pasado, cuando Kiki levantó una bola de partido y acabó ganando el título por 2-6, 7-6 (6) y 6-2 después de 125 minutos de lucha.



Esa, y la conseguida en Fez (Marruecos) en 2012, eran hasta este sábado las únicas victoria de Bertens ante Halep, que se había impuesto en los otros tres duelos.



Bertens incluso contó con fortuna. En el octavo juego del segundo set conectó un remate que claramente iba fuera, pero la bola golpeó en el cuerpo de Simona, que no pudo apartarse a tiempo, y el punto fue para la holandesa.



Bertens, que se plantó en la final con 23 saques directos, conectó cuatro en la final. La holandesa necesitó tres oportunidades para cerrar el partido, pero una mortal dejada suya acabó con las opciones de Halep después de una hora y 27 minutos de lucha.