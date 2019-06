Karina Chapa Garza, orgullo camarguense

H. Camargo, Tam.- La alcaldesa Leticia Peña Villarreal felicitó a Karina Chapa Garza, quien representó a la H. Camargo en el primer Parlamento Incluyente para personas con discapacidad que se llevó a cabo el pasado jueves en la capital del Estado y donde fungió como Diputada Presidente en el Congreso de Tamaulipas.

Nos sentimos muy orgullosos de ti, por lo que has logrado, alcanzar la Presidencia del Congreso que es la máxima tribuna del Estado no fue fácil, pero lo hiciste, es el resultado de tu esfuerzo y dedicación, eres hoy un orgullo para la H. Camargo y para todo Tamaulipas, eres una mujer Sin Limites que rompe barreras. Desde el inicio de mi administración dijo Peña Villarreal me comprometí a impulsar el valor de la inclusión y es lo que estamos haciendo, la H. Camargo es el único municipio en el estado que la Reina de las Fiestas de Aniversario es una alumna del Centro de Atención Múltiple profesora Dolores Hernández Pazcka.