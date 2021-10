Karen fue llamada al Tri Sub 17

A esa temprana edad formó parte de un proyecto para niñas de escasos recursos del DIF de Tlalnepantla y comenzó a entrenar en las canchas de la Academia FutSat, luego, tras el término del convenio, Regina Vivanco, directora deportiva de futsat femenil le otorgó una beca del 100 por ciento para que su sueño deportivo continuara, pues sus padres no podían cubrir los gastos.

"Muchos papás no tenían dinero para apoyar a las niñas. Les dábamos los entrenamientos gratis y después de 6 meses no pudieron traerlas. Y entre esas niñas estaba Karen, sus padres me dijeron que le gustaba mucho jugar, y si podía seguir con su beca. Ama el futbol, ha sido muy dedicada", contó Regina Vivanco, auxiliar técnica de Roberto Medina en Tigres Femenil.

El talento y multifuncionalidad de Karen en el campo la llevaron al programa de la organización She Wins, fundada por Cecilia Vales, como parte del plan donde usan el deporte y la educación como herramienta para el desarrollo social.

Consideran que es más rentable invertir en el desarrollo de las niñas y mujeres a largo plazo para atacar la pobreza extrema.

"Me dieron la oportunidad de participar en el programa de la Embajada de Estados Unidos por dos años, sin costo, conviví con jugadoras americanas, el propósito de ese viaje era platicar con ellas en inglés.

"Era un poco complicado porque los tiempos que teníamos eran muy ajustados, después de comer, tomaba clases de inglés y luego el entrenamiento, después llegaba a mi casa y hacía tarea", recordó Karen.

A los 12 años viajó a Minnesota a un torneo de futbol, ahí aprendió sobre la multiculturalidad.

En junio de 2021, Ana Galindo, entrenadora de la Selección Mexicana femenil Sub 17 convocó a Karen al Centro de Alto Rendimiento para hacer un campamento con el conjunto tricolor.

La vida y el balón, le siguen sonriendo a Karen.