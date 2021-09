Justin Bieber hace un regreso triunfal a los VMA de MTV

Justin Bieber regresará al escenario de los VMA — como también se les conoce a estos premios por sus siglas en inglés — para un evento repleto de estrellas que se transmitirá en vivo el domingo desde el Barclays Center de Nueva York a las 8 de la noche locales (0000 GMT). La ceremonia retoma su formato presencial luego que el año pasado se realizó mayormente de manera virtual debido a la pandemia de coronavirus.



Bieber encabeza este año la lista de nominados con siete menciones que incluyen video del año por "POPSTAR" y artista del año. La última vez que subió al escenario de los VMA fue en 2015, cuando interpretó "What Do You Mean?"