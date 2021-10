Juntos en el escenario

"Los mandamientos de un hombre chingón", es un show escrito y dirigido por Aurora Cano y está diseñado tanto para hombres como para mujeres, pues no plantea un discurso sexista sino las historias de tres hombres que, dentro de sus fortalezas, también cuentan con grandes anécdotas y secretos que por primera vez serán revelados frente al público.

"Es un rollo muy teatral, muy parecido a lo que era ´Miembros al aire´, sólo que hay monólogos, hay historias, hay carcajadas, hay lágrimas, tu rollo emocional sube y baja, porque vamos a exponer cosas muy íntimas de lo que vivió Julio César, Palazuelos y su servidor", comentó el "Burro".

Palazuelos explicó que la gente después de ver este show, saldrá sintiéndose muy identificada con ellos, porque a pesar de las cosas divertidas que contarán en escena, ellos han vivido sucesos que los han marcado y los han hecho superar muchas situaciones.

Entre las muchas cosas que hablarán, el "Burro" adelantó que está su noviazgo con Cecilia Salinas Occelli, hija del entonces presidente de la República Carlos Salinas de Gortari, y cómo ella se casó con uno de sus mejores amigos, incluso los tres hablarán un poco de su relación con Luis Miguel, de quien fueron amigos.

"Es más un tema introspectivo de cada uno de los personajes, las cosas difíciles de su vida, sus grandes aciertos, sus grandes defectos, como cada uno ha vivido los momentos cúspides de su carrera, pero también los más difíciles, como los han superado y qué enseñanzas les ha dejado, va por ahí, más que de chismes o hablar de una u otra persona", comentó el llamado "Diamante negro".

El "Burro" y Julio César Chávez se sinceran sobre Luis Miguel

Aún así se les preguntó su opinión sobre el llamado "El Sol" y su relación con sus hijos, Daniel y Miguel fruto de su relación con la actriz Aracely Arámbula; cuestionamiento al que respondió Julio César Chávez con enojo y pidió no hablar de él, pero el "Burro" Van Rankin sí habló.

"Desde mi punto de vista ha faltado en esa parte paternal, no ha sido una persona congruente con lo que piensa, yo he hablado mucho con él, creo que no está padre que no vea a sus hijos, pero no estoy juzgando a nadie, así es su manera de ser y no puedo hacer que alguien cambie, pero para mí no está bien que no los vea", expresó el "Burro" Van Rankin.

Pasado el enojo, Julio César Chávez se sinceró y hasta habló de lo que él hubiera cambiado de su vida, para considerarse un buen padre.

"Hubiera cambiado mi adicción, que la tuve durante mucho tiempo, pero ya no me arrepiento porque gracias a ella he podido ayudar a mucha gente y hoy me dio otra oportunidad de vida", comentó el exboxeador.

Finalmente Palazuelos comentó que "Los mandamientos de un hombre chingón", ya tiene fechas para presentaciones, la primera es el 24 de noviembre en Querétaro, después Estado de México y San Luis Potosí.