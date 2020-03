Julieta Venegas: "Es muy importante que las mujeres paremos el 9 de marzo"

El 8 de marzo Julieta Venegas estará volando. La cantante mexicana viaja el domingo rumbo a Buenos Aires, donde reside desde hace algunos años. Mientras esté en el aire, decenas de miles de mujeres tomarán las calles de México, Argentina y otros países de América Latina en una nutrida movilización feminista que no tiene comparación reciente. Las largas horas del trayecto impedirán a la artista sumarse a la ola feminista en los dos extremos de la región que serán sacudidos. Sin embargo, Venegas ha estrenado un tema para acompañar la histórica jornada. La canción, que interpreta para EL PAÍS, se titula Mujeres.

El coro de la canción le llegó un día, casi por accidente. Venegas lleva mucho tiempo contagiada por la marea verde casi omnipresente en Argentina gracias a las manifestaciones. La antropóloga y activista feminista Rita Segato cree que el reflejo callejero de la marea verde sigue la tradición de compromiso y movilización de las madres de Plaza de Mayo. La artista, nacida en Tijuana en 1970, se preguntaba cuándo esas muestras de hartazgo comenzarían a verse en las calles de México. "Siento que en Argentina la gente tiene una tradición de tomar la calle por todos los temas. Sacaron la legalización del aborto de donde lo tenían guardado a las calles y ahora es un tema cotidiano. Allá la calle sí pone presión a los políticos, a lo que pasa en el Congreso, a las leyes. Es una presión muy fuerte", señala. Y añade, como ejemplo, el reciente anuncio del presidente Alberto Fernández de una iniciativa de despenalización del aborto.

"En México va más lento. Es un contagio que comienza a conectar a otros países. También aquí tenemos que sacar el tema a la calle", dice Venegas a la escritora Brenda Lozano, quien ayudó a escribir Mujeres, un tema que ha estrenado en los Spotify Awards de México celebrados la noche del jueves.

Julieta Venegas ha concluido en México una brevísima gira de conciertos íntimos. En los recitales, ha comunicado con insistencia una idea. "Es muy importante que las mujeres paremos el 9 de marzo". La artista se refiere al llamado que los colectivos feministas han hecho para ocupar el espacio público el domingo, pero desaparecer de la vida pública el día siguiente. El tema se ha convertido en un asunto de debate público nacional. "Es frustrante ver cómo empresarios, políticos y banqueros se suman. Eso va a pasar siempre, pero las mujeres no debemos de perder de vista de que esto es por nosotras. Digan lo que digan". La cantante cree que ambas jornadas deberían convertirse en momento para reflexionar las costumbres y tradiciones que han llevado a México a ser un país que cuenta diariamente una decena de feminicidios y otras tantas desapariciones de mujeres. "Hay que cuestionarse todo y, sobre todo, las certezas. Hay que poder cambiar. Podemos transformar esta sociedad en otra".

Mujeres es prueba de que Julieta Venegas se ha cuestionado cosas. "Desde hace un par de años pensé que no iba a hacer más música", confiesa la artista a Brenda Lozano. "El edificio que había construido sentía que no me representaba. Entonces tuve que reconstruirlo". En esa reforma llegó una temática nueva para una artista pop que nunca se ha despegado de la realidad. Empezó a escribir sin la necesidad de entrar al estudio a grabar. Se fijó en los procesos más que en los resultados. La voz le pedía abrirse al espectro creativo. "Siento que en este momento no me dan ganas de escribir del amor, sino de lo que está pasando. Es menos popular, pero es más representativo de lo que soy".