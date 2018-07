Julian Assange podría dejar embajada ecuatoriana

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, podría abandonar la embajada de Ecuador en Reino Unido en las próximas semanas, indicaron reportes de prensa.

De acuerdo con la publicación digital The Intercept el presidente de Ecuador, Lenin Moreno, quien se encuentra en Londres, se reunirá con las autoridades británicas correspondientes para finalizar un acuerdo en el que Ecuador retirará la protección de asilo a Assange que otorgó en 2012.

La publicación señala que una vez que el fundador de WikiLeaks salga de la sede diplomática será entregado a las autoridades británicas.

Lenín Moreno será el orador principal en la Cumbre Global sobre Discapacidades 2018, el mandatario se encuentra en una silla de ruedas tras recibir un balazo durante un intento de robo en 1998.

Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidades Humanas de Ecuador aclaró que el caso del periodista australiano no será abordado durante la visita del presidente Moreno.

"Ni el jefe del Estado ecuatoriano ni su comitiva abordarán en su viaje al Reino Unido y España lo relativo al asilo del señor Assange", afirmó la cancillería ecuatoriana.

Desde hace tres meses Assange ya no tiene acceso a internet en la embajada de Ecuador y no se ha podido comunicar con el exterior, mencionó The Intercept.

Assange pidió asilo político a Ecuador en 2012 después de una orden de extradición de Suecia donde estaba acusado de violación. En mayo de 2017 el periodista libró una batalla legal después de que la fiscalía sueca anunció que cerró la investigación en relación con la supuesta violación (en grado menor).

Sin embargo, Assange no puede salir de la sede diplomática debido a que la Policía Metropolitana Scotland Yard afirmó que lo arrestará de inmediato. Assange enfrenta una orden de arresto ya que no se presentó a una audiencia en una corte inglesa tras ingresar a la sede diplomática en 2012.

Assange teme que si abandona la sede diplomática será arrestado y enviado a Estados Unidos donde está acusado de haber publicado decenas de miles de cables con información secreta del gobierno.

En tanto, Scotland Yard retiró el cerco de vigilancia en octubre de 2015 en las inmediaciones de la embajada de Ecuador bajo el argumento de que no era económicamente viable continuar con una vigilancia de 24 horas.