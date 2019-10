Jugadores de Liga Mx apoyarían a sus colegas del Veracruz

Roberto Alvarado, mediocampista de Cruz Azul, reveló este martes que los jugadores de la Liga BBVA podrían apoyar económicamente a sus colegas del Veracruz, que sufren con la falta de pagos.

"Creo que se ha hablado que es muy complicado que puedan parar los equipos, y en este caso había la propuesta de ayudar a los compañeros del Veracruz con apoyo para los más chicos, fue lo que se habló", explicó Alvarado este martes en La Noria.

"Se sabía que todos los equipos iban a parar al inicio de los partidos, al final no sabemos bien qué pasó con los equipos que no pararon, en este caso con Tigres que hacen dos, tres goles; en algún momento me tocó pasar por eso, cuando estaba en Celaya, pero creo Veracruz debe estar agradecido con todos los equipos que fueron solidarios y ojalá se pueda revertir esa situación".

El "Piojo" se mostró contento de que Ricardo Peláez haya llegado a Chivas y lo escucharía si lo buscara, pero no se vestiría rojiblanco sin salir campeón con Cruz Azul.

"Sí, claro, lo escucharía, pero la verdad yo estoy muy contento aquí en Cruz Azul, me han dado la confianza de estar y espero y quiero salir campeón con Cruz Azul", agregó.