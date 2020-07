Juez bloquea el libro de sobrina de Trump

Washington.- Un libro revelador de la sobrina del presidente Donald Trump no puede ser publicado hasta que un juez pondere los méritos del argumento del hermano del mandatario de que su publicación violaría un pacto entre familiares, dijo un magistrado el martes.

El juez de la corte suprema de Nueva York Hal B. Greenwald emitió una orden que requiere que la autora y su editor expliquen por qué no debería bloquearse la publicación del libro "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World´s Most Dangerous Man" (Demasiado y nunca suficiente: Cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo). Se programó una audiencia para el 10 de julio.

El libro, cuyo lanzamiento está anunciado para el 28 de julio, fue escrito por Mary Trump, la hija de Fred Trump Jr., el hermano mayor del presidente. Una descripción publicada en internet dice que el libro "revela una pesadilla de traumas, relaciones destructivas y una trágica combinación de descuido y abusos".

El juez prohibió "publicar, imprimir o distribuir cualquier libro o porciones" hasta que él decida sobre la validez de los argumentos de Robert S. Trump.