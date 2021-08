Juego igual en Selección que con las Chivas´

El medallista olímpico en Tokio considera que su nivel es el mismo en club y Selección, sin embargo, la falta de buenos resultados en el Guadalajara ha opacado su rendimiento.

"En más de un año aquí en Chivas he mostrado cosas importantes, ha sido el año más regular de mi carrera, de aquí ya iba con un gran nivel, yo juego igual en la Selección que con Chivas. No hemos tenido buenas campañas (en Liga MX), pero las estadísticas ahí están. Soy el segundo o tercer mexicano con más asistencias. Yo estoy tranquilo porque trabajo para el equipo y voy a seguir haciéndolo para tener más éxitos", mencionó en conferencia de prensa.

"Desde que llegué aquí quería ser referente de este club, vamos por buen camino, hemos sido constantes, tengo varios compañeros que también han tenido buenos torneos, quizá no se ha visto reflejado porque no hemos conseguido tener buenas campañas, se ha visto mermado por ese tema, pero yo creo que si Chivas estuviera peleando arriba, otra cosa sería. Yo estoy tranquilo, enfocado en lo mío, trabajo día a día para ser mejor, estoy muy enfocado y concentrado con mi equipo. Ahora ya quiero que empiece el torneo para mí, para seguir disfrutando del futbol que es lo que me gusta y hacerlo de una buena manera".