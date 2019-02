Juan Guaidó rechaza cumbre por Venezuela

NOTICIAS RELACIONADAS Pide Guaidó a Obrador colocarse del lado correcto de la historia

Cd. de México.

Luego que los Gobiernos de México y Uruguay convocaran a una cumbre para resolver el conflicto político en Venezuela, el "Presidente encargado", Juan Guaidó, dijo que no participarán en diálogo para mantener en el poder a violadores de Derechos Humanos.



"Queremos expresarles con certeza y firmeza que las fuerzas democráticas, las instituciones legítimas y mucho menos el pueblo de Venezuela será partícipe de conversaciones y negociaciones cuyo propósito sea mantener a violadores de Derechos Humanos en el poder por la vía del engaño", señaló Guaidó a través de un comunicado difundido en Twitter.



Guaidó señaló que la Oposición sólo estará interesada en una negociación cuando ésta sea la que acuerde definitivamente el cese de la usurpación, en referencia al Gobierno de Nicolás Maduro.



Asimismo, señaló que este cese deberá permitir el traspaso efectivo del poder a representantes "legítimos" del pueblo que culmine en elecciones libres en Venezuela.



Ayer, el Canciller mexicano, Marcelo Ebrard, aseguró que ya hay naciones que confirmaron su participación en la conferencia sobre Venezuela, entre los que podrían asistir representantes de Bolivia, El Salvador y China.



Además, el "Presidente encargado", criticó la neutralidad de México y Uruguay respecto a la crisis política y social que enfrenta el país sudamericano y pidió a sus Gobiernos colocarse del lado de la democracia.



"En este momento histórico que atraviesa nuestro país, ser neutral es estar del lado del régimen que ha condenado a cientos de miles de seres humanos a la miseria, al hambre, al exilio, e incluso a la muerte", señaló.



"Por ello, acudimos a su conciencia, a sus valores democráticos y a sus valores humanos para que reflexionen y se coloquen del lado correcto de la historia, que no es otro que el de la Libertad, la Democracia, la Justicia, la Paz, la Justicia Social y el Bienestar y Progreso para todos".



Guaidó, quien el 23 de enero se autoproclamó "Presidente encargado" de Venezuela, se ha pronunciado en contra el segundo mandato Nicolás Maduro, a quien la Oposición califica de usurpador.



"Desmond Tutu, Arzobispo Anglicano y Premio Nobel de la Paz, asertivamente indicaba 'si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor'", señala el texto.



Hasta el momento, más de una decena de países, entre ellos Estados Unidos y autoridades de la Unión Europea, han reconocido a Guaidó como Presidente Interino de Venezuela y han rechazado el Gobierno de Nicolás Maduro, quien se ha negado a convocar nuevas elecciones presidenciales.