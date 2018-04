José María Basanta renovará con Rayados

El capitán de los Rayados dijo hoy que la firma se dará esta semana.

"Está muy cerca, prácticamente en la semana se firma, estoy muy contento y feliz de seguir en perteneciendo a Monterrey", comentó.



Basanta llegó por primera vez al club en el 2008 y a lo largo de 10 años ha sido campeón de Liga dos veces y tricampeón de la Concacaf.



Además fue campeón de Copa MX el torneo pasado.



El argentino naturalizado mexicano cumplió el sábado pasado 300 partidos de Liga y Liguilla con los Rayados.



Está muy cerca de alcanzar los 350 incluyendo partidos de Copa, InterLiga e internacionales como Copa Libertadores, "Concachampions" y Mundial de Clubes.



"Me da un orgullo enorme, poder representar a esta institución después de tantos años sabiendo del crecimiento que ha tenido en estos 10 años que he estado, me siento muy orgulloso, muy contento", dijo.



"La afición es la mejor de México, la institución ha crecido en todos sentidos, estoy feliz de seguir y la idea es retirarme, la del club también, serán dos años".