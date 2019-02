José Antonio Meade a consejo de HSBC

Cd. de México.

A partir del 1 de marzo de 2019, José Antonio Meade Kuribreña, ex Secretario de Hacienda, será miembro del comité de normatividad y gobierno corporativo del consejo de administración de HSBC Holdings, según un comunicado enviado a Securities and Exchange Commission.



El documento aclara que Meade se incorporará como consejero independiente no ejecutivo, por un periodo inicial de tres años y que su cargo estará sujeto a la elección de los accionistas en la Asamblea General Anual (AGM) del 12 de abril de 2019.

HSBC destacó que sus directores determinaron que Meade no tiene relaciones o se encuentra en circunstancias que puedan afectar sus decisiones como consejero independiente.



A su vez, el comunicado detalla su trayectoria laboral entre el 2011 y 2017, cuando se desempeñó como Secretario de Hacienda, de Desarrollo Social, de Relaciones Exteriores y de Energía.



Según el comunicado, Mark Tucker, presidente de HSBC, comentó que Meade tiene amplia experiencia adquirida en áreas políticas clave.



Destacó que el continente americano es de gran importancia para HSBC, particularmente México como uno de sus mercados de escala.



Por otra parte, HSBC señaló que Lord Evans de Weardale, director no ejecutivo independiente, quien se unió al consejo de HSBC en agosto de 2013, notificó su intención de retirarse después de la Junta General de Accionistas de 2019.



Con ello, dejará de ser presidente del Comité de vulnerabilidades del sistema financiero y será sucedido por Jack Tai, presidente del comité de riesgos del grupo.