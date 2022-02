JJ Macías regresa con 'humildad' para ser feliz

"Estoy muy feliz de regresar a casa, más allá de lo que se contó en Europa, estoy muy feliz, vengo con toda la humildad del mundo a ganarme un puesto en Chivas, regresé por propia elección porque hay prioridades en mi vida que quiero poner claras en mi vida, y una de ellas es ser feliz y creo que la encuentro acá", dijo de entrada el jugador rojiblanco.

Macías no cerró la posibilidad de regresar por una segunda oportunidad al futbol europeo, pero insistió en su prioridad de tener minutos en la cancha para ser feliz.

"Mi etapa en Europa la dejo a futuro a lo que venga, lo único que quiero es jugar, ser feliz y creo que lo voy a tener acá. (Quiero) retomar mi nivel futbolístico que no he tenido tiempo. Tuve desgarre en la pantorrilla que no me dejaron entrenar durante los últimos 3 meses que recaí. Es prácticamente el mensaje y que vengo a ganarme un lugar. Al final del día primero está la felicidad de uno", indicó.

Las Chivas se alistan para enfrentar el miércoles a Bravos de Juárez, en partido de la fecha 4 reprogramado debido a que las condiciones climáticas de Ciudad Juárez impedían que el encuentro se llevara a cabo el sábado como estaba establecido originalmente en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

Pese a que todavía no hay un horario definido para disputarse el partido ante Bravos, las Chivas tienen contemplado viajar mañana a Ciudad Juárez.