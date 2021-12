Jesús Angulo y Atlas se dicen adiós

Angulo destacó el instante en el que el Atlas conquistó el título de Liga en el Grita México A21, el cual representó el segundo en la historia de la institución luego de 70 años de espera.

"Me toca despedirme de toda la gente rojinegra y no queda más que agradecerles por tanto cariño, aprendizaje y momentos inolvidables, únicos como el del 12 de diciembre cumpliendo el objetivo tan anhelado, agradecerles a todos los que me brindaron su confianza, directiva, cuerpo técnico, jugadores, staff, doctores, utileros y todo el personal los llevaré siempre en mí", escribió el también ganador de la medalla de bronce en Tokio 2020. Por su parte, el Atlas también anunció la salida de Angulo subrayando la importancia de la participación del jugador en el Club.