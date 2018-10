Jennifer Carrillo obtiene plata en Juegos Olímpicos

Cd. de México.

La tricolor se agenció la presea plateada en la categoría de peso pluma al perder ante la tailandesa Panpatchara Somnuek en los JOJ Buenos Aires 2018.

"Me falta experiencia, tengo muy pocas peleas, pero al tener poco tiempo y pocas peleas he llegado my lejos, lo más complicado es que se me encimaba mucho y me aventaba con las manos.



"Me sentía muy motivada porque iba a dar todo en el ring y fuera el resultado que fuera en cada pelea di todo, fue una medalla de plata, pero una medalla bien merecida", comentó Carillo al final de premiación.



El metal de Carrillo significó el número 17 de la delegación mexicana en los JOJ Buenos Aires 2018, con lo que cosecha 5 oros, 4 platas y 8 bronces.