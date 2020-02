Jackie Nava deja pelea ante "Barby" Juárez en manos de promotores

México.

La boxeadora mexicana Jackie Nava reiteró su deseo de enfrentar a Mariana "Barby" Juárez antes de decir adiós al pugilismo profesional, aunque dejó en claro que todo está en manos de los promotores y que esperaría, de concretarse, un pago digno.





Fue el pasado 21 de enero cuando ambas pugilistas se vieron en la Ciudad de México y con un apretón de manos "pactaron" la pelea, aunque desde ese día no hubo ningún nuevo acercamiento y todo lo deberán arreglar los promotores.





"Hasta ahorita no (ha habido negociación), sólo lo que dijo Mariana, no he platicado con la empresa, pero sería interesante hacer esa pelea", dijo la pugilista tijuanense a Notimex.





Dejó en claro que su regreso al ring, para la que sería su penúltima pelea como profesional, será en marzo y después analizará el posible enfrentamiento con la "Barby", el cual "estamos esperando, no depende de mí ni de ella, depende más de los promotores".





Aunque desconoce qué pasa con la negociación, aseveró que un pago justo es lo que merecerían al ser una pelea atractiva y que la afición pide desde hace varios meses.





"No sé si haya cuestiones de dinero, de sueldos, de pagos; esa pelea creo que llama mucho la atención y hay que recibir un sueldo justo, ni siquiera pedimos grandes cantidades", comentó la llamada "Princesa Azteca".





Recordó que en sus peleas con Ana María Torres ambas ganaron bien, sin alcanzar las cifras millonarias de algunos pugilistas, con lo cual dieron un paso para después beneficiar a sus compañeras y ahora quieren aprovechar la posibilidad de que el mercado estadounidense esté abierto.





Luego de que Alejandra "Tigre" Jiménez tuvo la oportunidad de estar en una velada importante el 11 de enero, dijo que estaría dispuesta a medirse con Mariana en dicho país.





"Lo que veo es que hay apertura en Estados Unidos, la ´Tigre´ peleó allá, se abrieron puertas en empresas y funciones grandes, creo que se va viendo ese trabajo de las mexicanas, hay que aprovechar el momento. Ojalá se pudiera" dar esa pelea allá.





Jackie Nava ya comenzó su preparación física en espera de conocer fecha y rival para su próxima pelea, una de las dos que planea para despedirse como profesional y que sería en la tercera o cuarta semana de marzo.