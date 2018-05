J Balvin le responde a Syntek

Aleks Syntek volvió ayer a quejarse del reggaetón en redes sociales, y de inmediato J Balvin le pidió tolerancia.

El cantautor mexicano subió un video en el que captó la parte de la canción "Bonita", de J Balvin y Jowel & Randy, justo en la estrofa que dice: "Se pone caliente cuando escucha este perreo y yo también me pongo caliente si la veo...".



"Diez de la mañana, desayunando en el aeropuerto... 'se pone caliente'. ¿Esa es la música... que se pone caliente?", dijo Syntek en un video subido a su cuenta oficial de Instagram.



Después escribió: "Mis hijos no tienen por qué ver ni escuchar esto en lugares públicos a esta hora. Por favor, dejen la música pornográfica para el antro y no para lugares públicos a las 10 AM. Mis hijos se lo van a agradecer, gracias".



J Balvin le contestó al músico con una imagen y el mensaje: "Necesitas un abrazo hermano. Necesitas cariño, afecto y mucho amor. Como latino, por favor no pelees, sólo acepta las diferencias, eleva tu conciencia, lo que llamamos TOLERANCIA. Vamos a enviarle abrazos", escribió el colombiano.