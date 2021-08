Irresistibles encantos de influencer Barulich

Esto quedó en evidencia ante los más de 110 millones de seguidores en Instagram de la cantante pop, cuando comentó una imagen de Natalia, en la que esta dejó ver parte de sus largas piernas y trasero, mientras tenía puesta una pequeña faldita negra.

"Oh, Dios mío", comentó en la imagen Lovato, quien este año hizo pública su identidad no binaria y prefiere no definir su sexualidad.

Después de reaccionar de esa manera en IG, Demi siguió llamando la atención de la ex de Maluma, al subir la misma imagen a sus historias etiquetando a la ex de Maluma para asegurarle: "@natalia tengo una obsesión contigo".

Para su fortuna, Natalia no se molestó en lo más mínimo por ese interés hacia su cuerpecito, pues la DJ e influencer le respondió: "te adoro".

Lo que llamó la atención a Lovato fue la imagen de Natalia en el Museo del Louvre con una falda muy corta, "Encuéntrame en el Louvre", escribió Barulich al pie de la imagen, en la que dejó ver parte de su envidiable figura a sus millones de seguidores en la plataforma de Instagram.