"Actualmente son 223 centrales de autoabasto con 72 mil 656 socios de paja, como no pagan la red las empresas más importantes, las que más consumen, las elegantes, las finas, se acomodan en este mecanismo y no pagan la red, como son las grandes empresas no pagan la red, se acomodan en las sociedades de autoabasto, un fraude a la ley", expuso en conferencia mañanera acompañado del Presidente.

"Aunque sea ilegal, aunque sea un delito, no pagan la red, a costillas del Estado, del pueblo de México, 76 mil clientes fingidos, servidos por la CFE están ahí encantados no pagando la red".

Noticia Relacionada IP no paga red y roba 76 mil clientes a CFE.- Bartlett

Asimismo indicó que la Comisión tienen pérdidas por 437 mil millones de pesos por reglas de despacho de luz. "Tiene que comprar energía cara a un privado, la energía no despachada es el 45 por ciento de la CFE, la mitad de las centrales no se despacha. Se toma en cuenta el costo variable, no toda la inversión. Tenemos ahí una perdida de 215 mil millones de pesos al no despachar la mitad de nuestras plantas", explicó.

"Y por la energía además que la CFE tiene que comprar a un privado, la CFE pierde 222 mil millones de pesos más". El funcionario reiteró que debido a la reforma energética, la CFE debe comprar energía a privados y a través de subastas.

"CFE, suministro básico, la encargada de distribuir, vender energía a nuestros 45 millones de usuarios, es obligada por la reforma energética a comprar dicha energía a los privados, a través de subastas, la mayoría de renovables, esos que no le pagan a la CFE el respaldo para cumplir sus intermitencias, en lugar de que CFE genere, compra en subastas, es caro, actualmente cuesta más que el precio del mercado, así la CFE financia a estas centrales al verse obligado a pagar la energía por 25 años", dijo. "Tenemos que comprarle a los privados, esta exigencia es absurda, pero así es la realidad de la reforma energética".