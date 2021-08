Invoca Gerardo Peña triple ´alianza´ por la gubernatura

"Primeramente yo agradezco mucho el reconocimiento, las menciones, el estar considerado, he trabajado muchísimo durante muchos años, siempre he dado resultados, me parece que hoy por hoy como presidente del Congreso tengo récord histórico en productividad", indicó Peña Flores.

Para las próximas elecciones Gerardo Peña manifestó estar totalmente a favor de una alianza entre su partido el PAN, el PRI y el PRD, lo cual dijo es un tema coyuntural, ya que comparten las mismas preocupaciones como el tema presupuestal para el estado.

"A favor completamente, tenemos grandes amistades en los otros institutos políticos, pero me parece que es un tema coyuntural donde compartimos muchas de las mismas preocupaciones, el tema presupuestario para el estado, la defensa del campo tamaulipeco" expresó.

En el trabajo realizado como diputado local, Peña Flores indicó que lo único que faltó hacer fue hacer itinerante el Congreso de Tamaulipas, lo cual no se realizó principalmente por dos factures, el primero la pandemia del Covid-19 y la austeridad.

"El no mover el Congreso a los municipios se solventó por parte de nosotros que es de nosotros los diputados que estuvimos presentes en territorio, antes no era muy común nosotros hemos estado recorriendo las colonias, los diferentes sectores sociales para estar listo para hacer muchas gestiones" agregó Peña Flores.

Para los compañeros de su partido que hoy en día se encuentran dentro de la terna de posibles candidatos, el presidente del Congreso indicó que se les respeta, además que es él un factor de unidad dentro del PAN.

En el trabajo que realizará a partir del próximo 1 de septiembre como diputado federal, será el de buscar la justicia presupuestaria para Tamaulipas, en donde la legislatura que está por empezar permite que haya un contrapeso.

Me parece que la configuración de la 65 legislatura federal que arrancará el próximo 1 de septiembre, permite que haya un contrapeso mayor, no solamente porque del grupo parlamentario del PAN seremos prácticamente 114 diputadas y diputados federales" expresó.