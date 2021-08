Invitan a participar en concurso de dibujo

El Concurso lleva por lema: "Saber cuántas, cuántos y quiénes somos" y se ha organizado a fin de conocer más acerca de la niñez y juventud mexicana en el 2021.

El tema del Concurso se centra en conocer lo que significa ser niña, niño, adolescente o joven en el contexto actual de México, reflexionando sobre sus identidades y diversidades, considerando desde luego aspectos como la nueva normalidad en relación con la pandemia y cómo esta situación de emergencia sanitaria ha influido en la vida de todos.

Hay que participar en guías de reflexión, para el concurso y se proponen preguntas como:

¿Qué significa para ti ser niña, ser niño, ser joven? ¿Qué es ser mexicano o mexicana en 2021? ¿Dónde, con quién y cómo vivo? ¿Cómo es mi comunidad? ¿Qué es lo que más me gusta del lugar en el que vivo? ¿Qué es lo que me hace ser quién soy? ¿Qué es lo que más me gusta de mi vida, de mi familia, de mi comunidad? ¿Qué es lo que me hace ser yo mismo/misma? ¿Qué significa ser incluyente en México en el año 2021? ¿Cómo te expresas? ¿Con tu voz, con señas, con símbolos?

BASES DEL CONCURSO

Podrán participar en las siguientes categorías todas las niñas, niños, adolescentes y jóvenes mexicanos de 6 a 24 años de edad residentes en nuestro país:

A. De 6 a 9 años, B. De 10 a 12 años, C. De 13 a 15 años, D. De 16 a 19 años, E. De 20 a 24 años.