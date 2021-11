Investigaría Policía los falsos avisos de programas federales

Madero, Tam.- Debido a qué se han detectado algunas cuentas falsas de redes sociales que sólo intentan mal informar principalmente a las persona de la tercera edad en relación a la entrega de pensiones y jornadas de vacunación, la Delegación Estatal de Programas Federales podría interponer una denuncia penal a fin de que la Policía Cibernética investigue y se castigue a los responsables.

Elizabeth Cruz Hernández, Sub delegada de Programas Federales informó que cada bimestre, empiezan a salir cuentas falsas mal informando sobre las convocatorias lo que ocasiona que los adultos mayores se desorienten y en ocasiones hay tumulto de gente en lugares que no son y los días hora no indicados por las autoridades lo que también genera reclamos al personal de esa dependencia federal.