Investigar a fondo a Robles sin persecución política, plantean senadores

México, 30 Jul.-

Los senadores José Narro Céspedes, de Morena, y Xóchitl Gálvez Ruiz, del PAN, pidieron que se investigue a fondo el caso de Rosario Robles y descartaron que el señalamiento por presunto ejercicio indebido del servicio público contra ella sea una persecución política o "cacería de brujas".

Coincidieron en que los señalamientos hacia la extitular de las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y de Desarrollo Social (Sedesol) deben ser investigados a fondo y con seriedad, así como encontrar a todos los presuntos responsables.

La Fiscalía General de la República (FGR) busca obtener una audiencia para vincular a proceso a Rosario Robles, por presunto ejercicio indebido del servicio público.

José Narro Céspedes, integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, opinó que es un señalamiento grave y que dicha investigación quedó inconclusa por los cambios que hubo en la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Pero ahora, indicó, parece que es más una acción de la Fiscalía y de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

"Lo más importante es que se tenga una investigación a fondo y sea ella o quienes tengan responsabilidad que respondan ante la ley". Ella tiene que responder, no debe haber impunidad, señaló y consideró que los responsables deben enfrentar los señalamientos.

El legislador de Morena apuntó que lo importante es que haya un mensaje de pulcritud, de hacer bien las cosas, que no hay una vendetta detrás de ello, que no es una "cacería de brujas" ni se están tratando como inocentes o culpables; todo mundo sabe que hubo un gran fraude financiero al fisco y al país.

A su vez Xóchitl Gálvez dijo que Rosario Robles no se debe hacer la víctima y si es inocente que lo demuestre; pero lo más importante, abundó, es que se investigue a fondo el gran fraude, que se ha denominado "estafa maestra", y que involucra recursos que supuestamente se entregaron a universidades.

"No la juzgo, yo no puedo decir si es culpable o inocente, pero sí me parece importante que no sólo ella sino todos aquellos funcionarios, como Emilio Zebadúa, que era el oficial mayor, sean investigados", subrayó la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN).

Tal vez Rosario Robles sea "la punta del iceberg, que suelte la sopa de quiénes más están involucrados", por lo que insistió en que si es inocente habría que encontrar quién es el responsable.

Gálvez Ruiz se pronunció, como secretaria de la Comisión Anticorrupción del Senado de la República, porque se investigue ese tema tan delicado y que enojó mucho a la gente; "por eso para mí no es persecución política".

La senadora recordó que ella ahora como exdelegada en Miguel Hidalgo ha tenido que ir a comparecer ante las autoridades por diversas acciones que se investigan, pero si eres inocente no tienes nada qué temer.

"Esas cosas son parte de ser un funcionario público, aun saliendo del cargo tienes la obligación que si te citan las autoridades a comparecer, y si no has hecho nada indebido, pues no pasó nada", concluyó.