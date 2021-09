Investigan si usaron fustas contra ilegales

Tras describir la situación como "complicada y desgarradora", el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, emitió una clara advertencia: "Si vienes a Estados Unidos de forma ilegal, serás expulsado. Tu viaje no tendrá éxito, y pondrás en riesgo tu vida y la de tu familia".

Mayorkas y el director de la Patrulla Fronteriza, Raúl Ortiz, señalaron que investigarán los reportes de agentes montados y que aparentemente llevaban fustas durante su operación para contener a los migrantes en un río que separa a Ciudad Acuña, México, de Del Río, Texas, en donde miles de migrantes seguían acampando bajo un puente.

Ambos funcionarios señalaron que aparentemente no vieron nada malo, basándose en las fotografías y videos del incidente. Mayorkas dijo que los agentes utilizan riendas largas y no fustas, para controlar a sus caballos. Ortiz, exdirector del sector Del Río, dijo que puede ser difícil distinguir a los migrantes y traficantes en medio de la gran actividad en ambos sentidos en el río. Aseguró que se seguiría investigando para asegurarse de que sus agentes no hayan incurrido en acciones "inaceptables".

La difusión de imágenes y videos donde se ve a agentes de la Patrulla Fronteriza a caballo jaloneando a los migrantes y aparentemente usando fustas en contra de ellos causó polémica en Estados Unidos y la reacción de autoridades.

El secretario de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, cuestionado al respecto en conferencia de prensa, aseguró que "esta administración está comprometida con el desarrollo de vías de migración seguras, ordenadas y humanas, pero esta no es la forma de hacerlo".

Un fotoperiodista, Paul Ratje, capturó la imagen en la que se ve a un agente con lo que describió como un látigo, aunque otros periodistas dicen que se pudo tratar de una fusta o de las riendas del caballo.

Frontera sigue cerrada

DEPORTARÁN A LA MAYORÍA

Mayorkas insistió en que la administración está haciendo su mejor esfuerzo para atender a los migrantes, pero fue claro en que la mayoría serán deportados y en que la frontera permanece cerrada y que los migrantes no deberían intentar ingresar ilegalmente. Aun así, señaló que por lo que ha visto, en fotos y videos, los agentes están usando riendas largas, y no fustas, pero para controlar a sus caballos. Unos 600 agentes fueron desplegados en la zona de Del Río, en Texas, para bloquear el paso de miles de migrantes, en su mayoría haitianos.

Los migrantes cargaron con sus pocas pertenencias, como este haitiano.