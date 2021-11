Investigan presunta violación en la presidencia de Francia

PARÍS — La oficina del procurador dijo a The Associated Press que la investigación comenzó el 12 de julio, pero no confirmó de inmediato los informes de la prensa francesa de que una integrante de la guardia del palacio acusó a un militar de violarla el 1 de julio.

La prensa francesa ha informado también que el presidente Emmanuel Macron no estaba cerca del ataque cuando presuntamente sucedió, pero que había participado de un evento horas antes. Macron reside en el Eliseo.