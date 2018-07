Investigan la balacera en Cancún

La Fiscalía General de Quintana Roo investiga el tiroteo de la noche del viernes, al interior de un local anexo al restaurante "Marina Las Jaibas", en la zona de Puerto Juárez, en Cancún, que dejó cinco muertos y tres heridos, estos últimos, reportados como estables.

La institución inició la carpeta de investigación 404/2018, por los delitos de homicidio y daños a la estructura del establecimiento en donde ocurrieron los hechos, en Playa del Niño.

Tres de los cinco muertos, fueron identificados, como Juan C. M. L, de 41 años de edad, quien se desempeñaba como policía ministerial; Javes C. F, de 31 años y Lorenzo C. N, de 51 años de edad. Los otros dos cadáveres no han sido identificados.

Los tres lesionados se encuentran en un hospital recibiendo atención médica y se reportan como estables. Fueron identificados como Héctor J. C. B, agente ministerial; Carlos A. S. S y Raúl A. C. M.