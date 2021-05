Invaden ambulantes la Casa de Ladrillo

Refieren en su momento integrantes de la nueva directiva del Ejido Rio Bravo, que no han tenido respuesta del departamento de Tránsito en cuanto a la petición del retiro, pues está pasando que no se llevan ni siquiera los carritos o puestos, sino que se están quedando en el mismo lugar.

En el departamento de tránsito no se ha pronunciado palabra alguna sobre el particular y petición del ejido en ese sentido, ya que no se está regulando cuando menos que al término de que cierran, se lleven cuando menos los puestos o carritos a sus casas, y resulta que como nadie les dice nada las cosas avanzan de tal manera que al paso de las semanas son más.