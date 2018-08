Interpretará a Batwoman

Monterrey, N.L.

Ruby Rose dará vida a "Batwoman" en el próximo crossover de Arrowverse.

La actriz de 32 años, quien interpretó a Stella Carlin en la serie Orange is The New Black, fue confirmada para interpretar a la superheroína de DC.

"The Bat está fuera de la bolsa y estoy más que emocionada y honrada. También soy un desastre emocional... porque esto es. Gracias a todos. Gracias Dios", publicó Rose.

The CW también desarrolla una serie basada en la mujer murciélago, cuyo nombre real es Kate Kane, publicó Variety.

La escritora y productora de este futuro proyecto será Caroline Dries.