Interminable peregrinar

El ciudadano acudió al IMSS y a su Afore, donde no le daban respuesta, pero por fin ya hay fecha para obtener su pensión.

"Ya me dieron la pensión, bendito Dios, con eso pues ya es algo para vivir", dijo.

Cuando fue atropellado, Óscar trabajaba en la maquiladora BB Industrias en Reynosa, donde ahora quieren que firme su renuncia.

"Me dicen que debo firmar una renuncia, pero en el Seguro me dijeron que no firmara esa renuncia, porque me deben de dar retiro, pero quieren que firme la renuncia para darme mi pensión", recalcó.

Óscar acudió a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, a fin de que se resuelva la situación.

"Ya tenía casi cuatro años trabajando en esa empresa; no deben ser así, ya no pude trabajar por las incapacidades, pero en la planta no quieren pagarme mi retiro, quieren que firme la renuncia", recalcó.