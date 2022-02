Interceptan más migrantes; terminan persecuciones con arrestos

El conductor no cedió y atravesó la cerca de un rancho antes de que los ocupantes salieran del vehículo. Los agentes registraron los alrededores y encontraron a un niño migrante no acompañado de Guatemala. El menor fue transportado a la estación para ser procesado en consecuencia. El conductor no fue localizado.

Aproximadamente una hora después, detuvieron una Ford F-150 cerca de La Gloria, Texas. Cuando los agentes se acercaron al vehículo, el conductor huyó, pero lograron ver a varios sujetos huyendo del vehículo. Sin embargo, los agentes lograron la detención de 11 migrantes. El conductor no fue localizado.

Más tarde ese mismo día, los monitores de vigilancia de la Patrulla Federal observaron que una camioneta GMC Sierra recogía a varios sujetos en una conocida zona de contrabando en Hidalgo, Texas.

Cuando los agentes intentaron interceptar, el conductor llevó a los agentes a una persecución. Con el apoyo activo Operaciones Aéreas y Marítimas Air lograron detener de cinco migrantes. El conductor no fue localizado.

En la ciudad de Roma, los fronterizos junto con el Departamento de Seguridad Pública de Texas, encontraron a 10 personas en una casa de seguridad. Los detenidos oriundos de República Dominicana, Honduras y México fueron puestos bajo arresto sin incidentes.

... Y disparan contra los agentes federales

Río Grande City, Tx. - Agentes de la Patrulla Fronteriza fueron el blanco de múltiples disparos, mientras respondían a un reporte de actividad de migrantes en el área del condado de Starr, informó la agencia federal.

El incidente tuvo lugar el miércoles, mientras los agentes agentes se encontraban cerca de la ciudad de Frontón cuando ocurrió el tiroteo.

"Los agentes que respondieron informaron disparos desde México", dijo CBP a través de un comunicado. "El Departamento de Seguridad Pública de Texas, la Oficina del Sheriff del Condado de Starr y agentes adicionales respondieron al lugar".

La Oficina Federal de Investigaciones, la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina de Responsabilidad Profesional de Aduanas y Protección Fronteriza fueron notificados del incidente sobre el incidente.

Un agente de la Patrulla Fronteriza permanece en alerta, luego de los disparos.