Intensifican trabajos de conector vehicular

El proyecto que comenzó en septiembre del año pasado y apunta a completarse en tres años con una inversión de más de 300 millones de dólares.

La carretera de intercambio se vislumbra como un alivio para el tráfico que circula al oeste de McAllen o al este hacia Harlingen. Los inconvenientes de hoy son temporales, dijo un portavoz del Departamento de Transporte de Texas.

La obra esta proyectada para aumentar de dos a cuatro carriles en carretera I-69 a medida que el tráfico se dirigen hacia al este y el oeste a través de conector vial o carretera de intercambio, donde la capacidad de los carriles aumentará de seis a ocho en la I-2.

El proyecto, que está siendo ejecutado por la empresa Pulice Construction, con oficinas en Houston y Arizona, cuenta con un presupuesto de 303 millones de dólares, también están a cargo del diseño, construcción y mantenimiento del proyecto.

De acuerdo con Octavio Sáenz, oficial de información pública de TxDOT en Pharr, hay más de un millón de vehículos en el Valle del Río Grande, sin incluir los camiones de carga y los visitantes.

El proyecto está diseñado para resolver los problemas de congestión vial en dicho tramo.

A la vuelta de tres años, proporcionará 7.8 millas de mejoras sin peaje a lo largo de la US 83 desde el oeste de 2nd Street hasta el este de Farm-to-Market 2557 (S. Stewart Road) y la US 281 desde Nolana Loop hasta la Interestatal 2 en McAllen, Pharr y San Juan.

El Pharr Interchange incluirá conectores directos de dos carriles en las cuatro direcciones. Los carriles de uso general de la U.S. 83 serán ampliados de seis a ocho carriles de uso general (cuatro en cada dirección) desde 2nd Street hasta la U.S. 83 / U.S. 281.

Las mejoras operativas incluyen aproximaciones y salidas hacia y desde los conectores directos y la reconfiguración de las rampas del carril principal.

Se espera que el proyecto se complete para el año el 2023.