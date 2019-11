Intensifican acciones de prevención vs dengue

"No nos podemos confiar, ya que el repunte de este padecimiento se dio en una temporada que tradicionalmente era baja, se espera que el frío ayude a reducir su reproducción". doctor Carlos López Macías, coordinador de los servicios de salud.

El Sector Salud intensifica las acciones de prevención y control del dengue con el propósito de evitar que se incremente el número de pacientes por esta enfermedad, que a la fecha registra 50 casos en esta localidad.

El coordinador de los Servicios de Salud de la Jurisdicción Sanitaria, doctor Carlos López Macías, dijo que actualmente redoblan las acciones de fumigación y descacharrización con el propósito de evitar la proliferación de mosquito Aedes Aegypti.

Resaltó que de enero a la fecha se han registrado 50 casos de dengue, cifra que aunque no es alarmante, se deben redoblar las acciones para evitar que aumenten.

"A la fecha llevamos 50 casos positivos, pero no nos podemos confiar, ya que el repunte de este padecimiento se dio en una temporada que tradicionalmente era baja, se espera que el frío ayude a reducir su reproducción, aunque en la temporada invernal disminuye no se elimina por completo", dijo.

Mencionó que las acciones de combate al mosquito transmisor del dengue son permanentes, pero dijo que lo más importante son las acciones que cada persona realiza en su domicilio, hogar, empresa, negocio entre otros sitios en donde se requiere que no existan cacharros ni ningún recipiente que pudiera conservar agua.

"La fumigación es muy importante, pero de nada sirve si las personas no limpian sus patios y techos, el control lo tenemos en nuestras manos y con nuestro propio esfuerzo tenemos que mantener limpio los patios, no tener cacharros con agua, tan simple como que las tapas de refresco pueden propiciar la reproducción de los mosquitos, de ahí la importancia de lavar, tapar, voltear y tirar lo que no se necesita", dijo.

