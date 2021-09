Instiga Susana Prieto a invasores de predios

A través de un video que publicó la misma legisladora federal en sus redes sociales , afirmó que le habían hablado dos líderes de estas invasiones quienes afirmaron que ya las habían "levantado" en una ocasión y las habían golpeado por no querer desalojar los predios que pertenecen a un particular, situación que originó el malestar de estas personas.

Sin embargo dos líderes de las invasiones como es el caso de Terranova y Dos de Agosto, desmintieron a la abogada Susana Prieto, afirmando que en ningún momento han sido golpeadas, levantadas, privadas de su libertad o amenazadas como ella dice en sus videos.

Irma Loza quien representa a Terranova en donde viven 983 familias, señaló que ellos tienen seis años negociando con los dueños de los predios en donde viven y ahora que se llegó a un acuerdo con ellos, resulta que la abogada sale "en defensa" de nosotros, lo cual simplemente puede entorpecer el avance que se tiene para poder tener un predio regular en donde viven actualmente.

"Como licenciada me vas a defender, sino se defendió ella", dijo la líder de la Dos de Agosto Estela Borja Gámez luego de que ella fue a la que mencionó la abogada en su video argumentando que había sido levantada y golpeada, lo cual desmintió.

"Si me hubieran hecho todo lo que dijo Susana Prieto no me pudiera ni levantar o se me vieran los moretones, pero nunca sucedió nada de lo que dice en ese video, aquí estoy dando la cara y tenemos ya avanzadas las negociaciones, incluso ya vamos a iniciar a pagar los predios para tener certeza sobre ellos", dijo.

En los últimos meses se ha presentado un crecimiento en el número de invasiones de predios en este municipio, sin embargo, este ejercicio se viene dando desde hace más de 10 años, situación que ahora la diputada busca ofrecer el apoyo a esta población.

En tanto las líderes de este tipo de invasiones, afirmaron que ellas primero buscan a los dueños para llegar a un acuerdo con ellos que es el primer paso a seguir para después acudir ante las autoridades de los tres ordenes de gobierno para que se regularice la colonia.

"Nosotros lo que queremos es que nos lleguen los servicios y para esto primero tenemos que tener el acuerdo de la compra venta de los terrenos y esto ya se logró con los propietarios después de seis años de negociaciones y ahora llega la abogada disque ayudarnos, nosotros ya tenemos avanzado todo esto, pero si ella quiere ayudar, que venga personalmente y no lo haga por videos o por llamadas", manifestaron las inconformes.